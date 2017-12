La Domenica sportiva

Che l’inverno sia arrivato non ce ne accorgiamo solo dalle temperature o dal doodle di Google. Tra le migliori foto di sport pubblicate questa settimana dalle agenzie fotografiche regna soprattutto il bianco, in diverse sfumature: quello azzurrino delle piste da pattinaggio sul ghiaccio, quello un po’ sporco del cielo di Ginevra, dove ogni anno qualche decina di matti si lancia nel lago per festeggiare il Natale, e infine il bianco pantone che ingombra le inquadrature nelle gare di sci alpino. Ed è bianca (diciamo grigio-bianca, dai) anche la nuova tinta di capelli di Kilian Mbappé, che compare sia nella nostra raccolta sia nella classifica dei dieci migliori calciatori del 2017 pubblicata oggi dal Guardian.