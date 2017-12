C’è stato un incendio in un centro commerciale di Davao, nelle Filippine, si pensa che 37 persone siano morte

Trentasette persone sono state ritenute morte a causa di un incendio che si è sviluppato ieri in un centro commerciale di Davao, nel sud delle Filippine. I loro corpi non sono stati trovati ma secondo il vicesindaco della città Paolo Duterte, figlio del presidente del paese Rodrigo Duterte, ci sono “zero” possibilità che siano sopravvissute. L’incendio è iniziato al terzo piano del centro commerciale, situato in un palazzo di quattro piani, e via via ha coinvolto altre zone dell’edificio fino a intrappolare 37 persone. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato le fiamme. Negli ultimi giorni nelle Filippine almeno 200 persone sono morte a causa della tempesta tropicale Tembin, che aveva interessato anche la città di Davao.